Эриксен признан лучшим матча Словения — Дания
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лучшим игроком матча группового турнира чемпионата Европы-2024 против Словении (1:1).
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лучшим игроком матча группового турнира чемпионата Европы-2024 против Словении (1:1).
32-летний датчанин стал автором единственного гола национальной команды. Также Эриксен установил рекорд Евро с 1992 года по передачам под удар со стандартов.
В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.