Защитник «Барселоны» Кристенсен установил рекорд Евро по числу точных передач

Футбол, Евро, Группа C16.06.2024, 19:00 (МСК UTC+3)MHPArena
|Эрик Янжа
|77′
|Кристиан Эриксен(Йонас Винн)
|17′
|1
|Ян Облак
|1
|Каспер Шмейхель
|2
|Жан Карничник
|2
|Йоахим Андерсен
|13
|Эрик Янжа
|3
|Янник Вестергор
|21
|Ваня Дркушич
|6
|Андреас Кристенсен
|6
|Яка Бийол
|18
|Александр Ба
|22
|Адам Гнезда Черин
|10
|Кристиан Эриксен
|20
|Петар Стоянович
54′67′
|17
|Виктор Кристансен
79′
|7
|Беньямин Вербич
|5
|Йоаким Меле
|10
|Тими Элшник
75′
|21
|Мортен Юльманн
50′89′
|5
|Йон Горенц-Станкович
|8
|Томас Дилэйни
|9
|Андраж Шпорар
90′
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
83′
|23
|Давид Брекало
|15
|Кристиан Нергор
|11
|Беньямин Шешко
90′
|9
|Расмус Хейлунн
83′
|14
|Ясмин Куртич
|12
|Каспер Дольберг
|17
|Ян Млакар
76′
|19
|Йонас Винн
83′
|19
|Жан Целар
85′
|20
|Юссуф Поульсен
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сандро Шерер(Швейцария)
|Боковой судья
|Стефан Де Алмейда(Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай(Швейцария)
|ВАР
|Федайи Сан(Швейцария)
|Первый ассистент ВАР
|Бартош Франковски(Польша)
|Второй ассистент ВАР
|Томаш Квятковски(Польша)