Буффон: Спокойствие, с которым Италии удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком

«Мы выступили хорошо, показав, что мы сбалансированная команда, обладающая индивидуальностью. Несмотря на шокирующий старт, который мог нас дестабилизировать, мы продолжали усердно работать в матче. Мы полностью заслужили победу. Спокойствие, с которым нам удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком. Всегда есть что улучшить: с чуть большей злобой и гневом мы, вероятно, не рисковали бы упустить принципиальную победу на 90-й минуте», — приводит слова Буффона Cope.es.