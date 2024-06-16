Буффон: Спокойствие, с которым Италии удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EНе начался
16:00РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
19:00БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
16 июня, источник: Чемпионат.com

Буффон: Спокойствие, с которым Италии удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о победе национальной команды в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Мы выступили хорошо, показав, что мы сбалансированная команда, обладающая индивидуальностью. Несмотря на шокирующий старт, который мог нас дестабилизировать, мы продолжали усердно работать в матче. Мы полностью заслужили победу. Спокойствие, с которым нам удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком. Всегда есть что улучшить: с чуть большей злобой и гневом мы, вероятно, не рисковали бы упустить принципиальную победу на 90-й минуте», — приводит слова Буффона Cope.es.

Напомним, игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

Италия
2:1
Первый тайм: 2:1
Албания
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Все фотогалереи
ВидеоФото
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
17Италия начала защиту титула с победы
28Старикам здесь не место. Испания жестко обошлась с Модричем
29Германия разгромила Шотландию
14Германия перед стартом Евро
24«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
11Криштиану едет на шестой Евро
Главные темы
Дания не справилась со Словенией и рискует провалиться
Жуть на ЧЕ. Мужчина с киркой напал на полицию – его подстрелили
Куман выиграл по конспектам ван Гала
Грязная провокация албанцев против сербов на Евро
Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы
Эриксен высказался о своём первом матче на Евро после остановки сердца
Защитник «Барселоны» Кристенсен установил рекорд Евро по числу точных передач
Эриксен признан лучшим матча Словения — Дания
Болельщик рассказал, как пронес флаг РФ на трибуны во время Евро
Сербы Влахович и Митрович выйдут в старте на матч Евро с англичанами
Сборные Дании и Словении сыграли вничью в первом матче группы С
Тренер сборной Бельгии Тедеско не включил свою команду в число фаворитов Евро-2024
Фабио Капелло: Спаллетти все сделал правильно в матче с Албанией
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Переживший остановку сердца Эриксен забил первый гол Дании на ЧЕ
«С такой повязкой ему нужно играть в баскетбол». В матче с Польшей Депай запомнился странным аксессуаром на голове
УЕФА открыл дело против Албании за поведение болельщиков
Журналист GiveMeSport Браун: Скучают ли британцы по сборной России на Евро? Посты в твиттере говорят, что да
Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на Евро, превзойдя своего отца
Коди Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды — Польша
Эриксен выйдет в старте Дании на матч Евро-2024 против Словении
Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро
Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии
Сборная Нидерландов вырвала победу в концовке матча с Польшей
Фигу — о сборной Португалии: У нашего футбола светлое будущее
Голландец Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет
Тренер сборной Словении Кек: Уверен, мы не будем туристами на Евро-2024
«Опыта нам не занимать». Капитан сборной Сербии Тадич — о матче Евро-2024 с Англией
Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России
Легенда сборной Бразилии навал своего фаворита Евро-2024
Автор быстрейшего гола в истории Евро Байрами: «Не думал, что мой мяч настолько особенный»
Сборные Нидерландов и Польши объявили составы команд на матч Евро-2024
Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024
В Германии полиция открыла огонь по мужчине с топором на шествии фанатов
Кака — о сборной Англии на Евро-2024: Пришло их время победить
Сборная Англии получит бонус в размере 11 миллионов евро за победу на Евро-2024
Кириченко: Мой гол Греции был не таким уж и быстрым, а рекорд игрока Албании — надолго
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Вы вряд ли ждали экс-звезду Серии А на этом Евро. Иличич прошел через ад
Фигу считает Португалию претендентом на победу на Евро: Нынешнее поколение невероятно талантливо
Саутгейт определил капитанов сборной Англии на Евро-2024
Кафу объяснил, почему Карвахаль один из лучших защитников мира
Кин — о Шотландии в матче с Германией: Они хотели войти в историю? Что ж, они это сделали
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь