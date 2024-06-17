«Поначалу немного нервничал». Футболист «Сочи» — о дебюте на чемпионате Европы
Защитник «Сочи» сборной Словении Ваня Дркушич поделился впечатлениями от дебютного матча на чемпионате Европе.
Защитник «Сочи» сборной Словении Ваня Дркушич поделился впечатлениями от дебютного матча на чемпионате Европе.
Дркушич отыграл 90 минут против Дании (1:1) в первом туре группового этапа Евро-2024.
"Это была моя первая игра на крупном турнире, и я поначалу немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко.
Наша самая большая сила — в нашей сплоченности и атмосфере, которая царит в команде. Мы показали это сегодня и добились результата, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее", — приводит слова Дркушича официальный сайт УЕФА.