На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EНе начался
16:00РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
19:00БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
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13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
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Албания
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Хорватия
10
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Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
09:45 (мск), источник: Sports

На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько

И даже стрельба.

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Источник: Reuters

У немецкой полиции на Евро-2024 очень много работы. Прошло всего три дня — а инцидентов уже полно. Причем по всей Германии.

Драка в Гельзенкирхене: арестованы семь сербов

Пока самое шумное проявление фанатской агрессии — перед матчем Сербии с Англией. Стычка началась возле бара, где отдыхали сербские фанаты. На сто процентов пока неясно, кто инициировал конфликт, но в итоге две группы бросали друг в друга стулья и другую мебель, пока не прибыли 200 полицейских.

Полиция сообщила, что в драке участвовали сербские и английские фанаты. Арестовали семерых граждан Сербии, подана уголовная жалоба на серьезные телесные повреждения. По другой версии, это могло быть конфликтом сербов с албанцами, их сборная играла за сутки до в Дортмунде, но между городами всего полчаса езды, такое пересечение не выглядит удивительным.

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В целом УЕФА особенно готовился к инцидентам именно на матче Сербия — Англия, его отнесли к категории повышенного риска, полиция ждала беспорядков от группы сербских хулиганов численностью до 500 человек. Матч стал единственным на Евро-2024, где ввели ограничения на алкоголь: продавали только слабоалкогольное пиво (2,8 градуса), за один раз разрешали заказать не более двух порций, нести на трибуны запретили. А еще в день игры действовал запрет пить алкоголь на центральной площади Гельзенкирхена.

В Англии тоже готовились: больше 1600 болельщиков, получивших запрет на посещение матчей, вынудили сдать паспорта полиции. Чтобы они ни в коем случае не смогли пройти на немецкие стадионы.

Вероятно, масштаб проблем снизили, но полностью избежать не удалось.

В Дортмунде албанцы развернули флаги организации, которую в Сербии признали террористической

Хоть полиция и отрицает участие албанцев конкретно в гельзенкирхенской драке, вокруг Албании и Сербии на Евро напряжение растет.

В соцсетях появилось видео, где один из болельщиков сорвал сербский флаг, висевший в пешеходной зоне рядом с флагом Албании.

Источник: Соцсети

А на дортмундском матче Албания — Италия заметили флаги Армии освобождения Косово (АОК).

Это албанская военизированная организация, которая боролась за отделение Косово от Югославии в конце 90-х — в Сербии сейчас она признана террористической. АОК неоднократно обвиняли в военных преступлениях и финансировании за счет торговли наркотиками.

УЕФА завел на Албанию дисциплинарное дело, там четыре пункта: за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на поле». О каком именно провокационном сообщении речь, не уточняют.

Источник: Reuters

На матче Сербии фанаты вешали флаги страны со включенной территорией Косово. В стране, объявившей о независимости в 2008-м (в отборе УЕФА принимает участие как самостоятельная), тут же отреагировали.

«Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем! — написала член парламента Косово от партии Альянс за будущее Косово Тиме Кадрияй. — Сербские болельщики вдохновленны радикальной националистической политикой, они вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой! Мы призываем Министерство иностранных дел Косово немедленно отреагировать и просим УЕФА как организатора соревнований осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!».

Девушку ударили ногой в спину. Шотландцы, в фан-зоне Мюнхена

Первый индицент на турнире, прозвучавший в медиа — еще до матча открытия.

В Мюнхене трое болельщиков сборной Шотландии, приехавшие из Северной Ирландии, оскорбили в фан-зоне 22-летнюю девушку. Более того, ее ударили ногой в спину. В чем была суть конфликта и что стало причиной такой агрессии, неизвестно.

Полиция задержала нарушителей, но вскоре отпустила: внесли залог.

Источник: Reuters

В Гамбурге полиция стреляла в мужчину с молотком и коктейлем Молотова

А это самое опасное происшествие.

В Гамбурге мужчина вышел из бара с киркой (возможно, с кровельным молотком) и бутылкой зажигательной смеси. Он стал угрожать полицейским.

В ответ они выстрелили в воздух, потом применили перцовый баллончик и, когда мужчина отказался сдаваться, выстрелили ему в ноги. Нападавший жив, после медицинской помощи на месте его увезли в госпиталь.

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Это не было похоже на теракт, но выглядело страшновато.

Так полиция Германии готовилась к Евро-2024. Сейчас есть даже кодовое слово для опасности — «Панама»

Подготовку к турниру в плане безопасности начали за несколько лет до Евро. У Германии значительный опыт больших событий, тут ориентировались в первую очередь на ЧМ-2006 и политические саммиты G7. По ходу всего турнира постоянно дежурить будут 22 тысячи полицейских.

Источник: Reuters

Глава МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль в интервью DW рассказал, что вокруг стадионов устроены большие бесполетные зоны для защиты от атаки дронов, у полиция появилась техника против беспилотников. Сообщали и о превентивных мерах против воров- карманников.

Классика жанра — взаимодействие с иностранной полицией. На Евро-2024 работают 350 сотрудников из других стран Европы, они помогают обеспечивать безопасность во время фанатских шествий. Особенно много полицейских из Франции. Немцы в ответ помогут с безопасностью во время Олимпийских игр в Париже.

Количество конфликтов вынуждает искать необычные решения. Как сообщает As, в любой напряженной ситуации или при угрозы со стороны ультрас людям советуют использовать кодовое слово — «Панама». Чтобы по такому сигналу полицейские могли сразу понимать, в чем проблема, и не нужно было тратить время на объяснения, особенно при языковом барьере.

Автор: Азатхан Чекабаев

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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
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