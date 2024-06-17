«Заказать пиццу — и есть только корочки». 18 способов описать Саутгейта в сборной Англии
Только неправильные ответы.
Только неправильные ответы.
Англия стартовала на Евро-2024 в фирменном стиле Гарета Саутгейта: осторожность, аккуратность, осторожность, аккуратность. 1:0 с Сербией привели к тому, что более 80% читателей Спортса к моменту выхода этого материала проголосовали за то, что игру сборной Англии «невозможно смотреть».
Журналист Александр Симбирский в своем телеграм-канале пошутил: «Гарет Саутгейт — это чисто чел, который собирает системный блок с RTX 4090, чтобы играть на компе в “Косынку”.
Нам понравился образ, и в редакционном чате на много десятков человек полетели новые варианты нефутбольных аналогий. Как объяснить другу или подруге, которые ничего не понимают в футболе, за что могут не любить успешного тренера?
Итак, для многих из вас Саутгейт занят чем-то в этом стиле…
● Купить последний айфон и использовать его как фонарик.
● Купить спорткар и ездить на нем в магазин в своем районе со скоростью 40 км/ч.
● Оформить годовой абонемент в спортзал, но сходить в него ровно один раз.
● Приехать в Грузию и каждый день обедать в «Макдональдсе».
● Заказать пиццу, а есть только корочки из теста.
● Купить макбук и установить на него винду.
● Иметь 7 тысяч биткоинов на криптокошельке с 2011 года, но забыть от него пароль (да, это реальная история).
● Купить кучу книг, а в итоге по вечерам все равно залипать в рилсах.
● Купить смокинг, но, не имея повода его надеть, просто выносить в нем мусор.
● Поставить дома рояль Steinway, чтобы играть на нем исключительно «Собачий вальс».
● Смотреть русскую версию «Постучись в мою дверь» вместо турецкой.
● Пригласить девушку мечты на свидание — и весь вечер рассказывать про бывшую.
● Купить PS5 с фифой, но играть только в eFootball и «Монополию».
● Купить целый дом, но использовать его как шубохранилище.
Но если вам все-таки нужны футбольные аналогии…
● Это как говорить, что обожаешь футбол и разбираешься в нем, но смотреть только Медиалигу.
● Подойти к пацанам во дворе, чтобы ударить на технику, но в последний момент извиниться и уйти.
● Взять на работу Глеба Чернявского, но запретить писать про «Спартак».
● И построить стадион чемпионата мира в Саранске, чтобы потом в городе не было команды, которая на нем бы играла.