«Заказать пиццу — и есть только корочки». 18 способов описать Саутгейта в сборной Англии

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Англия стартовала на Евро-2024 в фирменном стиле Гарета Саутгейта: осторожность, аккуратность, осторожность, аккуратность. 1:0 с Сербией привели к тому, что более 80% читателей Спортса к моменту выхода этого материала проголосовали за то, что игру сборной Англии «невозможно смотреть».

Журналист Александр Симбирский в своем телеграм-канале пошутил: «Гарет Саутгейт — это чисто чел, который собирает системный блок с RTX 4090, чтобы играть на компе в “Косынку”.

Нам понравился образ, и в редакционном чате на много десятков человек полетели новые варианты нефутбольных аналогий. Как объяснить другу или подруге, которые ничего не понимают в футболе, за что могут не любить успешного тренера?

Итак, для многих из вас Саутгейт занят чем-то в этом стиле…

● Купить последний айфон и использовать его как фонарик.

● Купить спорткар и ездить на нем в магазин в своем районе со скоростью 40 км/ч.

● Оформить годовой абонемент в спортзал, но сходить в него ровно один раз.

Игроки сборной Англии позируют для группового фото перед матчем | Источник: Reuters

● Приехать в Грузию и каждый день обедать в «Макдональдсе».

● Заказать пиццу, а есть только корочки из теста.

● Купить макбук и установить на него винду.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт | Источник: Reuters

● Иметь 7 тысяч биткоинов на криптокошельке с 2011 года, но забыть от него пароль (да, это реальная история).

● Купить кучу книг, а в итоге по вечерам все равно залипать в рилсах.

● Купить смокинг, но, не имея повода его надеть, просто выносить в нем мусор.

Джуд Беллингем в борьбе с сербом Неманьей Гуделем | Источник: Reuters

● Поставить дома рояль Steinway, чтобы играть на нем исключительно «Собачий вальс».

● Смотреть русскую версию «Постучись в мою дверь» вместо турецкой.

● Пригласить девушку мечты на свидание — и весь вечер рассказывать про бывшую.

Гарри Кейн | Источник: Reuters

● Купить PS5 с фифой, но играть только в eFootball и «Монополию».

● Купить целый дом, но использовать его как шубохранилище.

Но если вам все-таки нужны футбольные аналогии…

● Это как говорить, что обожаешь футбол и разбираешься в нем, но смотреть только Медиалигу.

Гарри Кейн (Англия) бьет по воротам, а Предраг Райкович (Сербия) спасает | Источник: Reuters

● Подойти к пацанам во дворе, чтобы ударить на технику, но в последний момент извиниться и уйти.

● Взять на работу Глеба Чернявского, но запретить писать про «Спартак».