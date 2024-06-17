Самое талантливое поколение: что ждет на Евро молодую сборную Украины

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EНе начался
16:00РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
19:00БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
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18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
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Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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9.07W45W46
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10.07W47W48
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13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
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10
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00
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Бельгия
00
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00
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Чехия
00
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Грузия
00
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Турция
00
10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самое талантливое поколение: что ждет на Евро молодую сборную Украины

На предстоящем чемпионате Европы сборная Украины может стать как одним из главных открытий, так и одним из главных разочарований.

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Источник: AP 2023

В чем сила и слабость команды — в материале РИА Новости Спорт

Камбэки в чужих стенах

Сборная Украины в своей новейшей истории участвовала в чемпионате Европы три раза — домашнем турнире 2012 года, а также в 2016 и 2020 годах. Причем лучшим для «желто-синих» стал последний турнир, где команда под руководством легенды мирового футбола Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущему финалисту команде Англии (0:4).

Локальный успех вывел сборную на более высокий уровень, который она подтвердила в отборочном турнире к Евро-2024. Конечно, не обошлось без проблем, но, во-первых, украинцы попали в одну группу с финалистами последнего Евро англичанами и итальянцами, во-вторых, команда не играла при родных трибунах. Третье место в отборе и выход в «стыки» стал приемлемым результатом для «желто-синих».

В стыках сборная Украины как оголила свои слабые стороны (игра в обороне), так и продемонстрировала сильные качества (креатив впереди и умение на характере переламывать неудачный ход встреч). Матчи с командами Боснии и Герцеговины и Исландии прошли по одному сценарию: сначала украинцы не по игре пропускали первыми, чтобы потом забить дважды и вырвать победу. Таким образом, путевка на Евро досталась благодаря двум эмоциональным камбэкам. Можно даже сказать, что они стали фишкой команды.

Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Тренер — чемпион России

Возглавляет национальную сборную легенда киевского «Динамо» Сергей Ребров. Также он известен выступлениями за «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм». С «Динамо» Ребров выиграл все внутренние титулы и помог команде ярко сверкнуть в нескольких сезонах Лиги чемпионов. Не чужд он и российским болельщикам. На закате карьеры приехал в «Рубин», как тогда казалось, доигрывать, однако вместе с казанцами стал чемпионом России в 2008 году.

Свой тренерский путь Ребров начал с родного «Динамо», которое под его руководством по два раза выиграло чемпионат и Кубок Украины, а также Суперкубок страны. Был успешен и в других чемпионатах, например, еще до Станислава Черчесова он привел «Ференцварош» к победам в чемпионате Венгрии. Также Ребров брал золотые медали чемпионата ОАЭ вместе с «Аль-Айном».

О назначении специалиста главным тренером сборной Украины было объявлено 7 июня 2023 года. Под руководством Реброва национальная команда провела 12 встреч, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла.

Источник: Reuters

Мудрик, Лунин, Довбик и другие звезды

Не будет преувеличением сказать, что у сборной Украины подобралось, наверное, самое талантливое поколение за всю историю. Причем эта команда будет одной из самых молодых на предстоящем чемпионате Европы — ее средний возраст составляет 26,46 года. Первым номером команды на турнире должен стать 25-летний голкипер победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала» Андрея Лунина.

Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

В минувшем сезоне он наконец получил шансы проявить себя и внес существенный вклад в победы «сливочных» в Ла Лиге и главном еврокубке. На подмене у Лунина будет вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин.

В защите у украинцев нет таких громких имен, как в других линиях, однако часть футболистов оборонительной линии играет в европейских клубах: Виталий Миколенко и Илья Забарный выступают в чемпионате Англии («Эвертон» и «Борнмут» соответственно), а Максим Таловеров играет в чемпионате Австрии за ЛАСК.

А вот полузащита и атака сборной пестрит громкими и дорогими именами — самый дорогой украинский футболист в истории Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси»; многократный чемпион Англии, ныне выступающий за лондонский «Арсенал», Александр Зинченко; опытный хавбек Руслан Малиновский, поигравший в ряде клубов Италии и Франции, а также главные творцы взлета «Жироны» в чемпионате Испании Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Именно за последними двумя топ-клубы уже открыли настоящую охоту. СМИ сообщают, что Цыганков может перейти в «Ливерпуль» или «Баварию», а за Довбиком следят «Барселона», «Челси» и «Лацио. Но при успешной игре и хорошей статистике главным лотом может стать молодой хавбек “Шахтера” Георгий Судаков, который вполне может пойти по стопам Мудрика и перейти в стан “аристократов”. Также в его услугах заинтересован “Наполи”, но, по словам генерального директора “Шахтера” Сергея Палкина», клуб не расстанется со своим главным талантом дешевле 50 миллионов евро. Интерес из Европы также может вызвать воспитанник киевского «Динамо» Владислав Ванат, который в минувшем сезоне забил 14 голов и отдал десять результативных передач в 27 встречах чемпионата Украины. Но ему будет тяжело выйти из тени Довбика, лучшего бомбардира чемпионата Испании (24 гола).

Перебор талантов

Сборная Украины обычно играет с четырьмя защитниками, хотя в недавней товарищеской игре с командой Германии Ребров опробовал схему с пятью защитниками. И это помогло сдержать хозяев Евро — 0:0. В следующем контрольном матче команда вернулась к более привычному расположению и получила 1:3 от поляков, однако больших выводов по этой игре делать не надо. Конечно, бросается в глаза сильный дисбаланс между линиями — отсутствие достаточного класса и опыта в обороне вряд ли можно будет нивелировать за счет сильного вратаря и талантливого нападения.

Выход можно найти в прессинге, который украинцы с охотой используют. Агрессивный командный отбор для них — норма, но это может стать существенной проблемой при игре с соперником более высокого класса, способного грамотно такой прессинг разбить. Найти баланс между линиями — самая важная головная боль штаба Реброва перед стартом Евро. Другая проблема — найти всем талантам место на поле, а также не испортить при этом атмосферу в раздевалке.

Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

Прогноз

С таким набором исполнителей сборная Украины как минимум обязана выходить из группы, максимум — повторить достижение трехлетней давности. В играх с румынами и словаками команда Реброва будет явным фаворитом. Сможет ли молодой коллектив справиться с давлением и дать нужный результат, чтобы к очному матчу со сборной Бельгии подойти с чувством выполненного долга?

«Давайте думать о выходе из группы, а затем будем идти шаг за шагом. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шансы», — сказал в интервью итальянским СМИ Андрей Шевченко, ныне возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола.

Расписание игр сборной Украины на чемпионате Европы:

1-й тур. 17 июня, 16:00. Румыния — Украина (Мюнхен).

2-й тур. 21 июня. 16:00. Словакия — Украина (Дюссельдорф).

3-й тур. 26 июня. 19:00. Украина — Бельгия (Штутгарт).

Автор: Сергей Фукс

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