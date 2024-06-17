Старые измены и бывший тренер «Спартака»: почему Бельгия так крута

Путь на Евро

В рамках отборочного турнира бельгийцы заняли первое место в группе F (Австрия, Швеция, Эстония, Азербайджан). На пути к Евро команда дважды устроила разгром (по 5:0 в играх против эстонцев и азербайджанцев), а их форвард Ромелу Лукаку с 14 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Также сборная Бельгии удачно играла в последних товарищеских матчах — побеждены Черногория (2:0) и Люксембург (3:0), а с Англией была зафиксирована ничья (2:2).

Главный тренер — привет из «Спартака»

За кем точно будет интересно последить в сборной Бельгии российскому болельщику, так это за главным тренером. Причем в буквальном смысле, ведь Доменико Тедеско еще во времена своего пребывания в московском «Спартаке» показал, что является одним из самых эмоциональных специалистов в мировом футболе. Забеги по бровке, крики, активная жестикуляция, бурные празднования — все это мы почти наверняка увидим и на чемпионате Европы. Вопрос лишь в том, каков будет повод поэмоционировать.

Источник: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

«Спартак» при Тедеско играл в симпатичный контратакующий футбол и стабильно побеждал в принципиальных матчах, а буйный нрав тренера только помогал команде заряжаться эмоциями в моменты, когда голого мастерства не хватало. Именно после Тедеско боссы клуба укрепились в мысли, что спартаковцам необходим эмоциональный, активный тренер — дескать именно такой человек у бровки в наибольшей мере отображает командный дух.

Были, правда, в карьере немецко-итальянского тренера и неудачные периоды. К примеру, до «Спартака» он чуть не провалился с «Шальке» во вторую Бундеслигу, за что был спешно уволен. Такая же участь едва не постигла «Лейпциг», который Доменико возглавил после отъезда из Москвы. Да и самого Тедеско — тоже.

В сборной Бельгии, впрочем, пошло куда бодрее, хотя с точки зрения коллектива в новой команде Доменико ожидало нечто, напоминающее «Спартак» в худшие его периоды. Коллектив раздирают скандалы, основной из которых развернулся между двумя заслуженными ветеранами Кевином Де Брёйне и Тибо Куртуа. Когда-то Де Брёйне на страницах автобиографии обвинил свою бывшую девушку в измене с Куртуа. Правда, позднее красотка заявила, что футболист сходил налево первым, да еще и с ее подругой. Но вот уже десятилетие всех тренеров бельгийцев мучает проблема совместимости этих двух парней в команде, благо оба до сих пор являются звездами мирового уровня. Да и у самого Тедеско, как говорят, с микроклиматом порой не все так гладко.

Осколки «золотого поколения»

Турбулентное состояние раздевалки отражает дух времени. Бельгийцы долгое время ходили в фаворитах всех крупных турниров национальных сборных. Они должны были выстрелить на Евро-2016, на чемпионате мира — 2018, на Евро-2020. Везде были чуть ли не основными фаворитами за счет беспрецедентно талантливого поколения — когда у тебя в составе Эден Азар, Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Янник Карраско, Маруан Феллаини, Де Брёйне, Куртуа и другие, ты просто не имеешь права возвращаться домой без трофеев.

Но они возвращались, и бронза ЧМ-2018 так и осталось единственной медалью команды, которой пророчили статус доминирующей. Годы шли, костяк становился старше, и как-то незаметно для всех «молодые и голодные» бельгийцы превратились в возрастных и немотивированных. И вот уже один из многолетних лидеров сборной Витсель выдает следующее: «Мы больше не входим в число фаворитов. Скорее считаю нас аутсайдерами».

Источник: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images

Это, конечно, преуменьшение, но среди топ-сборных бельгийцы действительно уже не так выделяются. Де Брёйне, хотя остается умнейшим и техничнейшим полузащитником, к 32 годам потяжелел и потерял скорость. Куртуа — один из лучших вратарей мира — вообще не попал в состав то ли из-за травмы, от которой он восстановился совсем недавно, то ли ради сохранения атмосферы в команде. Лукаку всего 31, а он так и не стал великим форвардом, хотя имел для этого все. Он очень много забивает (порядка 400 голов за карьеру, более 80 — за сборную), но в решающие моменты подводит слишком часто. Азар вообще закончил карьеру в 30 с небольшим.

Но в плане сочетания опыта и молодости сборная Бельгии все еще выглядит очень интересно — их звездные ветераны способны на яркие перформансы, но им критически важна поддержка. Особенно в обороне, где играет главный старожил текущей команды — 37-летний Вертонген.

Кто удивит?

Одним из тех, кто способен поддержать лидеров, можно считать 23-летнего Шарля Де Кетеларе, ставшего в минувшем сезоне победителем Лиги Европы в составе итальянской «Аталанты». Рослый (более 190 см) полузащитник в 2022 году стал игроком «Милана», но закрепиться в столице моды не сумел — помешали не самая выдающаяся выносливость и неуклюжесть. Впрочем, главного тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини минусы Де Кетеларе нисколько не смутили, и он стал важнейшей частью команды, известной, что характерно, крайне агрессивным прессингом, для чего мощная «дыхалка» — атрибут обязательный.

Болельщики вправе ожидать многого и от других молодых игроков сборной, таких как полузащитники Артур Вермерен («Атлетико», 19 лет), Амаду Онана («Эвертон», 22), Астер Вранкс («Вольфсбург, 21), форварды Жереми Доку (“Манчестер Сити”, 22), Йохан Бакайоко (ПСВ, 21) и Лоис Опенда (“Лейпциг”, 24).

Лукаку — козырь или ахиллесова пята?

Одна из главных фишек сборной Бельгии — огромный опыт лидеров. Все основные звезды команды прошли вместе множество крупных турниров и прекрасно представляют, что их ожидает в Германии. Они все еще сильны индивидуально и при этом не столь катастрофически стары, чтобы рассыпаться после группового этапа.

Как минимум в двух линиях — полузащите и нападении — у бельгийцев одни из лучших исполнителей среди всех участников Евро. Учитывая стандартную схему Тедеско (4−3−3), именно на атакующий футбол и будут уповать бельгийцы. Де Брёйне на словах уже задумался о переезде в чемпионат Саудовской Аравии, но сомнений в его способности отдать последнюю передачу никаких. По-прежнему достойно выглядят Карраско и Юри Тилеманс, а Витсель выжигает в защите и в середине поля, несмотря на солидный возраст (35 лет).

Никто из форвардов других сборных-участниц не забил за национальную команду больше голов, чем Лукаку. Он силен физически, высок и при этом чрезвычайно быстр — чисто по техпаспорту это настоящая машина.

При этом Лукаку можно считать как козырем, так и источником проблем. Имея просто колоссальное количество голов по соотношению к сыгранным матчам (85 на 115), он в то же время катастрофически много промахивается. Парадокс, из-за которого карьера Ромелу и не получилась столь впечатляющей. Не слишком уверенно выглядит и линия обороны бельгийцев, а из вызванных в сборную вратарей (Томас Камински, Матц Селс и Кун Кастелс) ни один не провел на уровне национальных команд и 10 матчей. Подобная разбалансированность может стать причиной проблем с более слаженными командами, такими как сборные Франции или Англии.

Каковы шансы?

Учитывая не самую сложную группу (Е — Словакия, Украина, Румыния), бельгийцы имеют все шансы выйти в плей-офф с первого места. Это позволит команде Тедеско получить относительно легкого соперника в ⅛ финала (третье место другой группы) и выйти в ¼. Далее все будет зависеть от удачи — на этой стадии ожидаются более сильные и сбалансированные сборные, чем бельгийская.