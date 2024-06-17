Вегхорст разорил фаната сборной Нидерландов
Сборная Нидерландов благодаря голу Вегхорста вырвала победу в матче со сборной Польши на Евро-2024 (2:1).
Сборная Нидерландов благодаря голу Вегхорста вырвала победу в матче со сборной Польши на Евро-2024 (2:1).
Болельщик сборной Нидерландов во время матча опубликовал пост в одной из соцсетей. Он написал, что даст 100 фунтов стерлингов каждому, кто поставит лайк его сообщению, если Ваут Вегхорст забьет гол.
Спустя пару минут нападающий сборной Нидерландов отличился и принес победу своей команде. Пост болельщика завирусился и за час собрал более 11 тысяч лайков.
В составе победителей забитыми мячами отметились Коди Гакпо (29), Ваут Вегхорст (83), у поляков — Адам Букса (11). Голландский голкипер, 21-летний Барт Вербрюгген, стал самым молодым вратарем на Евро с 1964 года.
В составе сборной Польши из-за травмы отсутствовал ее лидер — форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Ожидается, что нападающий сможет восстановиться и поможет полякам в оставшихся матчах группы.
Нидерланды лидируют в группе D, набрав 3 очка. Сегодня состоится матч между другими участниками группы, сборная Франции сыграет с Австрией.
Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии и завершится 14 июля. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла сборную Англии.