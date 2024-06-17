Вегхорст разорил фаната сборной Нидерландов

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Болельщик сборной Нидерландов во время матча опубликовал пост в одной из соцсетей. Он написал, что даст 100 фунтов стерлингов каждому, кто поставит лайк его сообщению, если Ваут Вегхорст забьет гол.

Спустя пару минут нападающий сборной Нидерландов отличился и принес победу своей команде. Пост болельщика завирусился и за час собрал более 11 тысяч лайков.

В составе победителей забитыми мячами отметились Коди Гакпо (29), Ваут Вегхорст (83), у поляков — Адам Букса (11). Голландский голкипер, 21-летний Барт Вербрюгген, стал самым молодым вратарем на Евро с 1964 года.

В составе сборной Польши из-за травмы отсутствовал ее лидер — форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Ожидается, что нападающий сможет восстановиться и поможет полякам в оставшихся матчах группы.

Нидерланды лидируют в группе D, набрав 3 очка. Сегодня состоится матч между другими участниками группы, сборная Франции сыграет с Австрией.