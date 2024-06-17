Саутгейт — о матче Англии с Сербией: Пришлось немного пострадать

«Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.



Я был доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.