Саутгейт — о матче Англии с Сербией: Пришлось немного пострадать
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе англичан над сербами в стартовом матче Евро-2024 (1:0).
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе англичан над сербами в стартовом матче Евро-2024 (1:0).
«Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.
Я был доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Единственный гол в матче был забит на 13-й минуте, когда полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем головой замкнул навес игрока «Арсенала» Букайо Сака.
Перед матчем на улицах Гельзенкирхена произошли столкновения фанатов двух команд. Как сообщает Sky News, из соображений безопасности матч Сербия — Англия стал единственным на турнире, во время которого не продавался крепкий алкоголь.
В группе С вместе со сборными Англии и Сербии играют команды Дании и Словении, матч между которыми завершился ничьей. Во втором туре группового этапа Евро-2024 Англия сыграет с датчанами, а сербы — со словенцами.