Третий подряд турнир без трофея? Что придумает Мбаппе на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
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16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EНе начался
16:00РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
19:00БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
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Группа DНе начался
тв
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Группа FНе начался
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Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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Бельгия
00
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Румыния
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00
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Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третий подряд турнир без трофея? Что придумает Мбаппе на Евро

В понедельник сборная Франции проведет первый матч на 17-м розыгрыше чемпионата Европы по футболу.

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Источник: Reuters

РИА Новости Спорт рассказывает об одном из главных фаворитов Евро-2024, знакомит с тренером и главными звездами «трехцветных», а также делится ожиданиями от выступления яркой команды на полях Германии

Непобежденные в отборе

В квалификации французы попали в группу B, где сыграли с Нидерландами, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. И прошлись по соперникам катком — семь побед и ничья, разница мячей 29−3. Как мы видим, Мбаппе, забивший девять мячей, и компания просто не заметили оппозиции.

Отметим два матча: домашний разгром нидерландцев (4:0) и унижение бедных ребят с Гибралтара. Четырнадцать безответных мячей и сразу два рекорда. Французы одержали крупнейшую победу в своей истории, а также установили рекорд квалификационных турниров чемпионатов Европы.

Источник: Reuters

Итоговая заявка

  • Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)
  • Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Упамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал»)
  • Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»)
  • Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Килиан Мбаппе («Реал»), Маркус Тюрам («Интер»)

Контракт с тренером до 2026-го. Уйдет раньше?

Несмотря на слухи об увольнении и приходе в сборную Зинедина Зидана, Дидье Дешам уже 12-й год руководит французами. Успешно? Пожалуй. Победы на чемпионате мира 2018 года и в Лиге наций плюс серебряные медали на домашнем Евро-2016 и катарском чемпионате мира. А если сюда добавить тот факт, что француз побеждал как игрок на ЧМ-1998 и Евро-2000 (последняя победа «трехцветных» на первенстве Старого Света), то получим статус безусловной легенды мирового футбола.

Однако сейчас Дешаму стоит серьезно постараться, чтобы сохранить свой пост. Потому что третий кряду турнир без трофея вряд ли обрадует руководителей французского футбола… Имя Зидана, продолжающего отдых после фееричной работы в «Реале», по-прежнему мелькает в СМИ, так что права на ошибку у главного тренера нет.

Источник: Reuters

Чемпионы мира еще «попылят»

Антуан Гризманн, несмотря на недовольство из-за отсутствия на своем рукаве капитанской повязки, в строю и едет на третий для себя Евро. Также в окончательной заявке нашлось место Н’Голо Канте, что немало удивило болельщиков. Как-никак, скромняге из саудовского «Аль-Иттихад» далеко до былого уровня, да и травмы доставляют проблемы 33-летнему полузащитнику.

Обе легенды пока не делали заявлений о своем будущем в сборной. А вот перебравшийся за океан Оливье Жиру решение принял: после Евро-2024 лучший бомбардир в истории «трехцветных» покинет национальную команду, что «уступить дорогу молодым».

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Также отметим в звездном составе тройку Менди — Тчуамени — Камавинга, которая в минувшем сезоне стала в составе «Реала» победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Кто же новый капитан?

Главная звезда команды, перебравшийся в «Реал» Килиан Мбаппе. Наконец сбежав из надоевшего «ПСЖ», француз исполнил мечту детства — на Евро-2024 неудержимый форвард едет в статусе футболиста «королевского клуба». А значит, с отличным настроем вернуть Франции звание сильнейшей сборной в Европе спустя 24 года.

Источник: Соцсети

Если все сложится идеально и Мбаппе действительно добавит в коллекцию единственный недостающий трофей на международном уровне, то презентация на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «сливочных» (может пройти 16 июля, спустя два дня после окончания Евро) станет еще эпичнее.

Юный рекордсмен

Эдуарду Камавинга всего 21 год, а он уже победитель ЛЧ в составе «Реала» и финалист катарского ЧМ. Но все же главный молодой талант сборной — это 18-летний Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ». На него не нарадуется главный тренер парижан Луис Энрике, а Дешам поощряет парня вызовом на первый крупный турнир в составе сборной. Неудивительно, что чемпион Франции номинирован на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Вспомним и об историческом матче с Гибралтаром: полузащитник «Пари Сен-Жермен» забил «стране-карлику» на 16-минуте и стал самым молодым автором гола в истории сборной Франции в официальных матчах. На тот момент Заиру-Эмери было 17 лет 8 месяцев 10 дней — пало достижение Мориса Гостиже, установленное в 1914 году.

Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

Научиться на ошибках 2021-го

Отличный состав с правильным балансом опыта и молодости, отсутствие конфликтов, как на предыдущем Евро, и новый этап в карьере лидера Мбаппе, несомненно, позволяют Франции рассчитывать на долгожданный триумф на европейском первенстве. Неслучайно статистический портал Opta назвал вероятность победы Франции на Евро второй после англичан.

С группой французам повезло, там они явные фавориты, — теперь главное обойтись без травм лидеров и не допустить осечку, как в ⅛ финала перенесенного из-за пандемии коронавируса Евро-2020. Тогда команда Дешама не смогла удержать победу над Швейцарией, ведя 3:1, и в итоге уступила в серии пенальти.

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Расписание матчей

17 июня (понедельник):

22:00* / Австрия — Франция

21 июня (пятница):

22:00 / Нидерланды — Франция

25 июня (вторник):

19:00 / Франция — Польша

* здесь и далее — по московскому времени.

Автор: Иван Орехов

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