Англия и Сербия установили антирекорд Евро по ударам за матч

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Команды в общей сложности нанесли 11 ударов — шесть на счету сербских футболистов и пять у англичан. Такое количество ударов стало антирекордом чемпионатов Европы. Статистика по этому показателю ведется с 1980 года.

Гол, который стал единственным в матче, на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем с передачи Букайо Саки. Беллингем был признан лучшим игроком встречи. 20-летний футболист провел за сборную Англии 31 матч и забил пять мячей.

Матч против Сербии стал 96-м во главе команды для главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Специалист, возглавляющий команду с 2016 года, вышел на третье место по числу матчей во главе сборной Англии, обойдя Бобби Робсона. А нападающий сборной Англии Харри Кейн в 23-й раз вышел на поле в составе «трех львов» на крупных турнирах и стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.

Сборные Англии и Сербии выступают в группе С вместе с Данией и Словенией. В следующем туре англичане сыграют с датчанами, а сербы — со словенцами.