Деспотович назвал несправедливым счет в матче Англия — Сербия

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

Встреча между сборными Сербии и Англии завершилась со счетом 0:1. В составе англичан единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.

«Все говорят, что Англия — сильная сборная. Но сегодня Сербия выглядела лучше, чем англичане. Считаю, что счет вообще несправедливый! Сербия должна была как минимум забить один гол. Наша сборная очень здорово выступила. Ребята показали себя и доказали, что являются одними из самых лучших футболистов в мире!» — приводит слова Деспотовича «Спорт-Экспресс».

Сборная Сербии выступает в группе С. Во втором туре групповой стадии Евро-2024 Сербия сыграет со Словенией, матч пройдет 20 июня в Мюнхене. В третьем туре сербские футболисты встретятся с датчанами, игра состоится 25 июня в Мюнхене.