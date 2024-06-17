Деспотович назвал несправедливым счет в матче Англия — Сербия
Бывший нападающий «Рубина» и молодежной сборной Сербии Джордже Деспотович высказался о результате первого матча группового этапа Евро-2024.
Бывший нападающий «Рубина» и молодежной сборной Сербии Джордже Деспотович высказался о результате первого матча группового этапа Евро-2024.
Встреча между сборными Сербии и Англии завершилась со счетом 0:1. В составе англичан единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.
«Все говорят, что Англия — сильная сборная. Но сегодня Сербия выглядела лучше, чем англичане. Считаю, что счет вообще несправедливый! Сербия должна была как минимум забить один гол. Наша сборная очень здорово выступила. Ребята показали себя и доказали, что являются одними из самых лучших футболистов в мире!» — приводит слова Деспотовича «Спорт-Экспресс».
Сборная Сербии выступает в группе С. Во втором туре групповой стадии Евро-2024 Сербия сыграет со Словенией, матч пройдет 20 июня в Мюнхене. В третьем туре сербские футболисты встретятся с датчанами, игра состоится 25 июня в Мюнхене.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Финал примет стадион «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии.