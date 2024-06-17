Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной
Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску пообещал, что команда отдаст все силы в матче против Украины на Евро-2024.
Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску пообещал, что команда отдаст все силы в матче против Украины на Евро-2024.
Сборная Румынии сыграет с национальной командой Украины сегодня, 17 июня, в Мюнхене.
«Я обещаю болельщикам — и говорю это очень искренне — что эта команда отдаст все силы на поле. Наши соперники с самого начала будут пользоваться нашим полным уважением, но мы хотим, чтобы все прошло хорошо, по-нашему, Румыния в последнее время не так хорошо выступала на чемпионате Европы, поэтому мы пытаемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Команда хочет быть образцом для подражания для нашей молодежи. Мы уважаем сборную Украины. Их тренер добился невероятных результатов, но когда наступает начало матча, многие вещи уже не имеют значения», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.
Сборные Украины и Румынии выступают в группе Е с Бельгией и Словакией.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем турнира является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли».