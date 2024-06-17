Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной

«Я обещаю болельщикам — и говорю это очень искренне — что эта команда отдаст все силы на поле. Наши соперники с самого начала будут пользоваться нашим полным уважением, но мы хотим, чтобы все прошло хорошо, по-нашему, Румыния в последнее время не так хорошо выступала на чемпионате Европы, поэтому мы пытаемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Команда хочет быть образцом для подражания для нашей молодежи. Мы уважаем сборную Украины. Их тренер добился невероятных результатов, но когда наступает начало матча, многие вещи уже не имеют значения», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.