УЕФА запретит российские флаги на первом матче Украины на Евро

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с национальной командой Румынии в Мюнхене.

Как сообщает источник, сотрудники службы безопасности будут забирать российские флаги у зрителей на входе. То же самое произойдет в случае демонстрации флага России во время игры.

Ранее в матче группы С между сборными Англии и Сербии (1:0) на трибуне рядом с сербским флагом был замечен трехцветный флаг с российским гербом. Флаг России также вывешивался на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия (5:1).

Почетный член УЕФА и ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Они не хотят создавать прецедент. Это не связано с санкциями, УЕФА хочет это сделать для обеспечения безопасности, чтобы не было провокаций и прочего. При этом, не исключаю, что кто-то пронесет флаг России [на матч сборной Украины]. Но пока на матчи проносят флаг нашей страны и будут проносить, на все матчи не запретят», — приводит слова Колоскова ТАСС.