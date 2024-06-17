УЕФА запретит российские флаги на первом матче Украины на Евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить проносить российские флаги на первый матч сборной Украины на Евро-2024, сообщает Associated Press.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить проносить российские флаги на первый матч сборной Украины на Евро-2024, сообщает Associated Press.
Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с национальной командой Румынии в Мюнхене.
Как сообщает источник, сотрудники службы безопасности будут забирать российские флаги у зрителей на входе. То же самое произойдет в случае демонстрации флага России во время игры.
Ранее в матче группы С между сборными Англии и Сербии (1:0) на трибуне рядом с сербским флагом был замечен трехцветный флаг с российским гербом. Флаг России также вывешивался на матче открытия, в котором встречались Германия и Шотландия (5:1).
Почетный член УЕФА и ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Они не хотят создавать прецедент. Это не связано с санкциями, УЕФА хочет это сделать для обеспечения безопасности, чтобы не было провокаций и прочего. При этом, не исключаю, что кто-то пронесет флаг России [на матч сборной Украины]. Но пока на матчи проносят флаг нашей страны и будут проносить, на все матчи не запретят», — приводит слова Колоскова ТАСС.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем турнира является сборная Италии, она обыграла национальную команду Англии в финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли».