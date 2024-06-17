Англичане и албанцы напали на бар с сербами на Евро-2024. Там оказались 20 спецназовцев и сын президента

Инцидент произошел накануне матча команд в рамках группового этапа Евро-2024 в немецком Гельзенкирхене.

Напасть на сербов, находившихся в баре, англичан убедили именно албанские болельщики, утверждает источник. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241651&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В драку полез и сын президента Сербии

В сети появились кадры, на которых сын президента Сербии Данило Вучич, пытаясь влезть в драку с английскими футбольными командами, обходит своих телохранителей и вступает с ними в борьбу.

Источник: Соцсети

Сообщалось, что у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас (наиболее активные организованные группы болельщиков спортивных команд, главным образом футбольных клубов и сборных), а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем. Сына главы государства сопровождали 20 спецназовцев в штатском.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241652&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч вызывал беспокойство у немецких властей

Матч между Англией и Сербией еще до дня его проведения вызывал беспокойство у властей Германии.

Игра была отмечена немецкими правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. При этом полицейские считали, что именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.