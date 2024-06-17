Украинская федерация футбола перепутала флаги Румынии и Бельгии

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет на Евро-2024 против национальной команды Румынии на стадионе в Мюнхене.

Перед матчем на игровые футболки сборных наносят флаги стран участников, а также дополнительную информацию о встрече. Украина сыграет в запасном синем комплекте формы, поскольку в желтой против нее сегодня выйдут футболисты сборной Румынии. Против Бельгии украинцы сыграют в 3-м туре группового этапа. На государственном флаге Румынии вертикальная полоса слева синяя, а у Бельгии — черная. В остальном они похожи.

Ошибку с флагом заметили болельщики, после этого публикация с формой была удалена в официальных соцсетях сборной Украины.

Источник: Соцсети

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что считает участие национальной команды в Евро-2024 важным для страны.

«Я считаю, что для Украины очень важно быть на этой сцене. У нас в стране футбол сейчас не на первом месте. Для всех футболистов начало игры на турнире большое удовольствие, хотя это и тяжелое время. В последнее время Румыния добилась успеха. У них очень хорошие молодые игроки. Это та команда, которая понимает, что и как делать. У них очень быстрые игроки, которые, в сущности, вывели сборную на Евро-2024», — приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Сборные Украины и Румынии выступают в группе Е с Бельгией и Словакией.