УЕФА запретил российские флаги на всех матчах сборной Украины на Евро-2024

Ранее Associated Press сообщил о запрете флагов РФ на трибунах на дебютном матче Украины на Евро-2024 против Румынии сегодня, 17 июня.

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах национальной сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — сообщила пресс-служба УЕФА РИА Новости.