В соцсетях позорили сборную Украины за неправильный флаг на форме Евро-2024 — пресс-атташе команды все объяснил

Игра пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене сегодня, 17 июня, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Футбол Евро 2024 Группа E, 17.06.2024, 16:00 Румыния 3 Украина 0

В соцсетях сборной Украины появилась игровая форма жовто-блакитных, на которой вместо флага Румынии был изображен флаг Бельгии. Через некоторое время вместо этой экипировки появились футболки с правильными государственными символами участников матча.