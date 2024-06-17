В соцсетях позорили сборную Украины за неправильный флаг на форме Евро-2024 — пресс-атташе команды все объяснил
Сборная Украины по футболу попала в щекотливую ситуацию перед первым матчем Евро-2024 против команды Румынии.
Сборная Украины по футболу попала в щекотливую ситуацию перед первым матчем Евро-2024 против команды Румынии.
Игра пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене сегодня, 17 июня, и начнется в 16:00 по московскому времени.
В соцсетях сборной Украины появилась игровая форма жовто-блакитных, на которой вместо флага Румынии был изображен флаг Бельгии. Через некоторое время вместо этой экипировки появились футболки с правильными государственными символами участников матча.
Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский прояснил ситуацию: «На футболке все правильно было напечатано. Это просто передача света. Фотография сделана на предматчевом совещании, где не было яркого света. Так получился эффект сепии. Мы на Украине прекрасно знаем цвета флагов всех стран».