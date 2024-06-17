Сербские болельщики скандировали имя Путина на Евро-2024: видео

Группа сербских фанатов скандировала имя главы России на улицах немецкого Гельзенкирхена. У одного из болельщиков в руках был российский флаг.

Напомним, сборная Сербии уступила национальной команде Англии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем. Он был признан лучшим игроком матча.

Англия и Сербия установили антирекорд чемпионата Европы по ударам за матч. Команды в общей сложности нанесли 11 ударов — шесть на счету сербских футболистов и пять у англичан. Такое количество стало антирекордом Евро. Статистика по этому показателю ведется с 1980 года.

В группе С вместе со сборными Англии и Сербии выступают команды Дании и Словении, которые ранее сыграли вничью. Во втором туре группового этапа Евро-2024 англичане сыграют с датчанами, а сербы — со словенцами.