Нойер оценил перспективы сборной Германии на домашнем Евро-2024

«Какие перспективы у сборной Германии на Евро-2024? Это очень хороший вопрос. У нас были хорошие и плохие игры на старте предыдущих больших турниров. В 2014 году в матче с Португалией мы тоже неплохо стартовали. Однако у нас не было такого преимущества, как во встрече с Шотландией. Когда мы пропустили гол в свои ворота, все наши игроки огорчились. Это хороший знак. Для нас важно не только забивать голы, но и хорошо защищаться», — сказал Нойер на пресс-конференции.