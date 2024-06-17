«Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа E2-й тайм
16:00Румыния3Украина0
Группа EНе начался
тв
19:00БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Шотландия
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Хорватия
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Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Легендарный футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Россия еще пошумит!

— Следите ли за чемпионатом Европы?

— Признаюсь, смотрел не все матчи. Но кое-что видел. Игра Германия — Шотландия по разрыву в классе сравнима с матчем между командами РПЛ и ФНЛ-2. Остальные встречи очень конкурентные, интересные. Голландцы, которые считались явными фаворитами, забивают лишь в концовке игры. Англия забивает быстрый мяч, а потом подстраивается под Сербию. Как говорится, сербы — наши братья. И с такой игрой они могли и должны были бороться с Англией. Мне кажется, эта тенденция будет продолжаться и дальше — явных фаворитов не будет. Единственное, стоит дождаться матчей Франции.

— Турнир стал очень конкурентным.

— Некоторые болельщики задаются справедливым вопросом: зачем расширили чемпионат Европы? Но это не чемпионат мира, где есть очевидный разрыв в классе между командами Океании и Южной Америки. Мы посмотрели не все сборные — предстоит еще много матчей. Мне кажется, оценку качеству команд можно будет давать только после завершения первого круга. Пока все на тоненького, явные фавориты тоже могут потерять очки.

— Есть ли сборная, которую вы будете поддерживать?

— Переживаю за Сербию. И хочется увидеть уже на стадии плей-офф немцев, французов, англичан. Хотя кажется, что будут и сенсации.

— Нет ли у вас ощущения, что на этом Евро сборная России не потерялась бы?

— Если бы у нас были все лидеры в составе — могло быть интересно. Головина признают лучшим футболистом «Монако», это уже о чем-то говорит. Миранчук — победитель Лиги Европы. Наши звездочки набрались опыта. Но сейчас мы видим только товарищеские игры, по которым тяжело составить цельное впечатление. Когда мы вернемся на европейскую арену, а это обязательно произойдет, тогда и сформируем полную картину.

У нас есть и молодые звезды — Тюкавин, Салтыков и многие другие. Уверен, что Россия еще пошумит, и не раз. Верю в российский футбол!

Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки

— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева. Как вы к этому относитесь?

— Это нормальная ситуация. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными.

— Вас не удивит переход Соболева в «Зенит»?

— Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам.

— Есть ли у вас позитивные ожидания от «Спартака» на фоне всех изменений в команде?

— Сначала нужно дождаться окончательного списка футболистов, пройти сборы. Например, если в «Спартаке» окажется Горшков — это однозначно будет усиление. Он еще и в оптимальном возрасте. Но таких трансферов должно быть несколько.

Цымбаларь — талант с огромной открытой душой

— Сегодня могло исполниться 55 лет Илье Цымбаларю. Каким вы его помните?

— 55 лет — это юбилей, который, к сожалению, мы не можем отпраздновать все вместе… В прошлом году состоялся матч памяти, который организовали РФС и Олег Цымбаларь, сын Ильи. Знаю, что этот матч хотели сделать и на 50 лет. Илья Цымбаларь — одессит, там его помнят и любят. Но уже тогда была непростая ситуация. Почтили память в Москве при поддержке болельщиков лишь в 2023-м…

— В чем вы видите уникальность Цымбаларя?

— Мы не ценим того, что имеем. Можно вспомнить многих, кто ушел внезапно: Безродный, Бахарев… Такая же ситуация с Ильей. Но у него есть особенность — он футболист с большой буквы! Его действия на поле были сравнимы с песней. Это был талант с огромной открытой душой. Его юмор дополнял футбол, который он нес в массы. А улыбка запомнилась болельщикам и партнерам.

— Возможно ли, что у нас появится похожий на Цымбаларя игрок?

— Дай бог, чтобы такие были. Но в мире нет второго Месси или Марадоны. Что говорить про Россию?

Идеально, конечно, воплотить это в детях. Но, к сожалению, дети Ильи не пошли в большой футбол. Это еще раз показывает уникальность Цымбаларя, до которой было невозможно дотянуться. Планка была поднята настолько высоко, что даже Исинбаева ее бы не взяла.

Артем Бухаев

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