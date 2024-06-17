«Как были нацистами, так и остались». Миодраг Божович — о запрете российских флагов на Евро-2024 в Германии

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались. Прочитайте книги по истории, и сделайте выводы, что это за страна и люди. Поэтому, думаю, для всех подобные запреты были ожидаемы», — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.