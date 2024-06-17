Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024
Сборная Румынии уверенно переиграла национальную команду Украины (3:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Румынии уверенно переиграла национальную команду Украины (3:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Мюнхене. Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи после ошибки Андрея Лунина, который неудачно сделал вынос на Денниса Мана. Ошибка украинской сборной привела к голу капитана румынской команды Николаэ Станчу.
На 53-й минуте матча номинальным хозяевам удалась быстрая контратака, которая закончилась точным дальним ударом Рэзвана Марина. Спустя четыре минуты Деннис Ман воспользовался пассивностью украинских защитников в штрафной площади и выкатил мяч на пустые ворота Денису Дрэгушу, который довел счет до разгромного.
Стоит отметить, что сборная Украины за весь матч нанесла лишь два удара в створ ворот соперника. Первая опасность у ворот Флорина Ницэ возникла лишь на 79-й минуте.
Для румынской сборной это первая победа на чемпионатах Европы с 2000 года. Тогда на групповом этапе они сумели обыграть национальную команду Англии (3:2). При этом румыны впервые в своей истории сумели выиграть с разгромным счетом на крупном турнире.
Сборная Румынии вышла в лидеры турнирной таблицы группы Е, набрав три очка. В следующем матче они сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня. За день до этого сборная Украины сыграет со словаками.
Сегодня в группе Е также сыграют между собой сборные Бельгии и Словакии. Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 по московскому времени.