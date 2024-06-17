Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Встреча проходила в Мюнхене. Румынская сборная открыла счет на 29-й минуте встречи после ошибки Андрея Лунина, который неудачно сделал вынос на Денниса Мана. Ошибка украинской сборной привела к голу капитана румынской команды Николаэ Станчу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3e57d536311a066c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&id=456249045&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 53-й минуте матча номинальным хозяевам удалась быстрая контратака, которая закончилась точным дальним ударом Рэзвана Марина. Спустя четыре минуты Деннис Ман воспользовался пассивностью украинских защитников в штрафной площади и выкатил мяч на пустые ворота Денису Дрэгушу, который довел счет до разгромного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f8ccc2267f680885&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&id=456249046&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7581f438c5c20205&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&id=456249047&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что сборная Украины за весь матч нанесла лишь два удара в створ ворот соперника. Первая опасность у ворот Флорина Ницэ возникла лишь на 79-й минуте.

Для румынской сборной это первая победа на чемпионатах Европы с 2000 года. Тогда на групповом этапе они сумели обыграть национальную команду Англии (3:2). При этом румыны впервые в своей истории сумели выиграть с разгромным счетом на крупном турнире.

Сборная Румынии вышла в лидеры турнирной таблицы группы Е, набрав три очка. В следующем матче они сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня. За день до этого сборная Украины сыграет со словаками.