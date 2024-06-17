Игрок сборной Венгрии высказался о шутках по поводу своего телосложения
Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам рассказал, как относится к шуткам по поводу своего необычного телосложения. Об этом сообщает интернет-издание JOE.
Нападающий сборной Венгрии Мартин Адам рассказал, как относится к шуткам по поводу своего необычного телосложения. Об этом сообщает интернет-издание JOE.
29-летний нападающий стал звездой в соцсетях после выхода на замену в матче со Швейцарией (1:3) из-за своей колоритной внешности. Пользователи соцсетей шутили, что он похож на регбиста или лесоруба, но не футболиста.
«Конечно, видел пару публикаций о себе, но я обычно смеюсь над этим. Я родился таким, у меня такая фигура. Не говорю, что был таким крупным, когда родился, но у меня есть базовые физические данные, генетика, и не могу этого изменить. Так что да, это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Адам.
Рост Адама составляет 191 см, а заявленный вес в разных источниках колеблется от 83 до 87 кг. При этом турецкое издание Yeni Safak отмечает, что текущий вес футболиста превышает 100 кг.
Сборная Венгрии после поражения от Швейцарии занимает третье место в группе А, опережая по дополнительным показателям шотландцев. В следующем матче венграм предстоит сыграть с хозяевами турнира — сборной Германии. Встреча пройдет в Штутгарте в среду, 19 июня. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.