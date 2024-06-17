Игрок сборной Венгрии высказался о шутках по поводу своего телосложения

29-летний нападающий стал звездой в соцсетях после выхода на замену в матче со Швейцарией (1:3) из-за своей колоритной внешности. Пользователи соцсетей шутили, что он похож на регбиста или лесоруба, но не футболиста.

«Конечно, видел пару публикаций о себе, но я обычно смеюсь над этим. Я родился таким, у меня такая фигура. Не говорю, что был таким крупным, когда родился, но у меня есть базовые физические данные, генетика, и не могу этого изменить. Так что да, это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Адам.