УЕФА открыл дело против Сербского футбольного союза за поведение болельщиков
УЕФА выдвинул обвинения за бросание болельщиками посторонних предметов и демонстрацию провокационного сообщения.
УЕФА выдвинул обвинения за бросание болельщиками посторонних предметов и демонстрацию провокационного сообщения.
ТАСС, 17 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Сербского футбольного союза за поведение болельщиков на матче чемпионата Европы с командой Англии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча первого тура группового этапа прошла 16 июня в Гельзенкирхене и завершилась победой англичан со счетом 1:0.
УЕФА выдвинул обвинения против Сербского футбольного союза за бросание болельщиками посторонних предметов и демонстрацию провокационного сообщения. Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого дискриминационного поведения.
В матче второго тура сборная Сербии 20 июня сыграет с командой Словении. Встреча пройдет в Мюнхене.