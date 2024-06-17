Станчу начал разгром сборной Украины. Его трансфер в «Челси» дважды обидно срывался

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
16:00Румыния3Украина0
Группа E2-й тайм
тв
19:00Бельгия0Словакия1
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
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24.06АлбанияИспания
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Группа EНе начался
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
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1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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Грузия
00
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Турция
00
19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станчу начал разгром сборной Украины. Его трансфер в «Челси» дважды обидно срывался

Румыния разгромила Украину в первом матче на Евро-2024 (3:0).

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Станчу начал разгром сборной Украины. Его трансфер в «Челси» дважды обидно срывался | Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы для сборной Румынии начался великолепно. Самая дешевая, по данным Transfermarkt, команда турнира неожиданно легко разгромила Украину. Одним из героев оказался капитан румынской сборной Николае Станчу. Атакующий полузащитник вонзил первый мяч в игре шикарным дальним ударом.

31-летний Станчу с начала сезона-2023/24 выступает в Саудовской Аравии за «Дамак» — команда завершила чемпионат на 10-м месте, а в Кубке Короля вылетела еще в ⅛ финала. Вся карьера румына прошла вне топ-лиг: в Европе он играл за «Стяуа», «Андерлехт», пражские «Спарту» и «Славию», а также переходил в китайский «Ухань Три Таунс» и саудовский «Аль-Ахли» — еще до прихода больших денег в местный футбол.

В начале карьеры Станчу обидно упустил две возможности заиграть в европейском гранде. «Челси» дважды приходил за молодым румыном, который считался на родине большим талантом. Николае уже в 16 лет дебютировал в румынской Суперлиге за «Унирю», а в 18 выступал за сборную страны U-21.

В первый раз «Челси» заинтересовался румыном, когда ему было 17 лет. Лондонцы даже пригласили молодого футболиста на тренировки, а сам Станчу был уверен, что трансфер вот-вот состоится.

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«Мне сказали, что я перехожу в “Челси”. Для меня это огромная честь. Надеюсь, я их не разочарую, но, если честно, немного ошеломлен. Несколько дней назад обо мне никто ничего не знал, а теперь я перехожу в один из крупнейших клубов Англии», — говорил Николае перед поездкой в Лондон.

Переход сорвался из-за запрета трансферов игроков, не достигших 18-летнего возраста. Параллельно с «Челси» игроком интересовался «Штутгарт» и даже предложил за него 500 тысяч евро, но сделка тоже не состоялась.

Лондонцы вернулись за Станчу летом 2016-го: тогда ему было уже 23 года, и он провел впечатляющий сезон за «Стяуа» — оформил 14+11 за 39 игр во всех турнирах. «Челси» предложил за футболиста 7 миллионов евро, но оффер не понравился бухарестскому клубу — он потребовал 10 миллионов.

В итоге тем летом Николае оказался в «Андерлехте», который заплатил 9,7 миллиона евро. Тогда трансфер 23-летнего румына воспринимался отличным трамплином перед большой европейской карьерой, но настоящей звездой Станчу так и не стал. «Мы думали, что Бельгия была всего лишь ступенькой в его карьере. Казалось, ему суждено в кратчайшие сроки перейти в топ-лигу», — рассказал бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Илие Думитреску.

Зато Станчу построил неплохую карьеру в сборной: провел 71 матч и в последнее время является капитаном. Евро-2024 — уже второй крупный турнир в жизни румына после чемпионата Европы 2016-го. В матче против Украины Николае точно напомнил о себе восхитительным дальним ударом, которым открыл счет.

Артемий Кутейников

Румыния
3:0
Первый тайм: 1:0
Украина
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Бельгия
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Чехословакия
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Португалия
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Португалия
Португалия
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Чехия
Чехия
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Нидерланды
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Германия
Германия
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Турция
Турция
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