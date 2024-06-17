Евро-2024 — лучший чемпионат Европы в истории по процентному соотношению голов издалека
Чемпионат Европы 2024 года лидирует по процентному соотношению голов издалека. Об этом сообщает Opta Sports.
Чемпионат Европы 2024 года лидирует по процентному соотношению голов издалека. Об этом сообщает Opta Sports.
На данный момент 8 из 25 мячей были забиты дальними ударами из-за пределов штрафной. Это рекордная доля голов (32%) из-за пределов штрафной за всю историю проведения чемпионатов Европы. На данный момент 40% ударов по воротам на Евро-2024 наносятся издали.
Полузащитники сборной Румынии Николае Станчу и Рэзван Марин забили голы в ворота национальной команды Украины (3:0) ударами из-за пределов штрафной.
Следующий матч на Евро-2024 пройдет в группе Е, где сыграют между собой сборные Бельгии и Словакии. Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 по московскому времени.