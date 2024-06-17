Евро-2024 — лучший чемпионат Европы в истории по процентному соотношению голов издалека

На данный момент 8 из 25 мячей были забиты дальними ударами из-за пределов штрафной. Это рекордная доля голов (32%) из-за пределов штрафной за всю историю проведения чемпионатов Европы. На данный момент 40% ударов по воротам на Евро-2024 наносятся издали.

Следующий матч на Евро-2024 пройдет в группе Е, где сыграют между собой сборные Бельгии и Словакии. Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 по московскому времени.