В воскресенье сборная Англии обыграла сербов (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро в Германии. Перед игрой венгерский болельщик в соцсети X опубликовал видео, на котором фанаты в атрибутике сборной Сербии скандируют: «Владимир Путин».
«Насколько я знаю, видео с кричалками в адрес Путина опубликовали сербы, живущие в Германии. У нас там около 700 тысяч человек из Сербии. Им нравится Путин, и они пели его имя, потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово. Они делали это из любви к нему и вполне серьезно, все это делалось не для ненависти. Эти люди уважают Путина как защитника и освободителя всех православных людей. Сейчас это большая редкость, потому что некоторые другие балканские православные народы и нации любят быть марионетками и слугами коллективного Запада», — приводит слова Ацы Sport24.
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.