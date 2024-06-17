Сербский журналист рассказал, почему фанаты скандировали имя Путина

«Насколько я знаю, видео с кричалками в адрес Путина опубликовали сербы, живущие в Германии. У нас там около 700 тысяч человек из Сербии. Им нравится Путин, и они пели его имя, потому что видят в нем освободителя Сербии и оккупированной южной сербской провинции Косово. Они делали это из любви к нему и вполне серьезно, все это делалось не для ненависти. Эти люди уважают Путина как защитника и освободителя всех православных людей. Сейчас это большая редкость, потому что некоторые другие балканские православные народы и нации любят быть марионетками и слугами коллективного Запада», — приводит слова Ацы Sport24.