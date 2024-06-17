Румыния одержала свою крупнейшую победу на ЧМ или Евро

Футбол, Евро, Группа E17.06.2024, 16:00 (МСК UTC+3)Allianz Arena
|Эдвард Йордэнеску
|Сергей Ребров
|Николае Станчу(Деннис Ман)
|29′
|Рэзван Марин
|53′
|Денис Дрэгуш(Деннис Ман)
|57′
|1
|Флорин Ницэ
|23
|Андрей Лунин
|2
|Андрей Рацю
|13
|Илья Забарный
|3
|Раду Дрэгушин
|22
|Николай Матвиенко
|11
|Никушор Банку
|17
|Александр Зинченко
|15
|Андрей Буркэ
|10
|Михаил Мудрик
|18
|Рэзван Марин
79′
|11
|Артем Довбик
|6
|Мариус Марин
75′
|2
|Ефим Конопля
67′72′
|4
|Адриан Рус
|24
|Александр Тымчик
|17
|Флоринел Коман
62′
|6
|Тарас Степаненко
62′
|10
|Янис Хаджи
|18
|Владимир Бражко
|20
|Деннис Ман
62′
|14
|Георгий Судаков
83′
|13
|Валентин Михэйлэ
|8
|Руслан Малиновский
|21
|Николае Станчу
87′
|15
|Виктор Цыганков
62′
|24
|Богдан Раковитан
|7
|Андрей Ярмоленко
|19
|Денис Дрэгуш
75′
|19
|Николай Шапаренко
62′
|9
|Джордже Пушкаш
|9
|Роман Яремчук
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гленн Нюберг(Швеция)
|Боковой судья
|Махмод Бейги(Швеция)
|Боковой судья
|Андреас Седерквист(Швеция)
|ВАР
|Роб Диперинк(Нидерланды)
|Первый ассистент ВАР
|Пол ван Букел(Нидерланды)
|Второй ассистент ВАР
|Жером Бризар(Франция)