Румыния одержала свою крупнейшую победу на ЧМ или Евро

Это крупнейшая победа в истории румынской сборной на крупном турнире (чемпионате мира или Европы).

При этом Румыния владела мячом лишь 29% игрового времени. Как сообщает Opta, это самый низкий показатель для команды-победителя на Евро с 1980 года.