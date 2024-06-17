«Вышли как на чемпионат водокачки». Быстров — о сборной Украины
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Румынии (0:3) в стартовом матче на Евро-2024. Об этом сообщает Sport24.
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Румынии (0:3) в стартовом матче на Евро-2024. Об этом сообщает Sport24.
«На Евро нельзя ходить пешком и обыгрывать любые команды. В Украине об этом не знают? Звезды должны выходить и показывать все на футбольном поле, а не что-то всем рассказывать в интервью. Украинцы сегодня обосрались по полной! Ни один их футболист не сыграл на должном уровне.
Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки. А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот. Сборная Румынии в каждом малейшем эпизоде полностью обыграла команду Украины», — сказал Быстров.
Сборная Румынии выиграла второй матч на Евро за всю свою историю. Первая победа была одержана на чемпионате Европы 2000 года, когда на групповом этапе румыны сумели обыграть национальную команду Англии (3:2).
В следующем матче группового этапа сборная Украины сыграет со словаками. Встреча пройдет в Дюссельдорфе в пятницу, 21 июня. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.