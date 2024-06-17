«Вышли как на чемпионат водокачки». Быстров — о сборной Украины

«На Евро нельзя ходить пешком и обыгрывать любые команды. В Украине об этом не знают? Звезды должны выходить и показывать все на футбольном поле, а не что-то всем рассказывать в интервью. Украинцы сегодня обосрались по полной! Ни один их футболист не сыграл на должном уровне.



Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки. А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот. Сборная Румынии в каждом малейшем эпизоде полностью обыграла команду Украины», — сказал Быстров.