Тренер сборной Украины: «Если хотим достичь чего-то на ЧЕ, каждый игрок должен показывать максимум. Этого не было»

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.



Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты.



Они (футболисты. — Sport24) должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.



Перед игрой говорил футболистам, что мы должны показать дух украинцев. К сожалению, такой результат. Уверен, что на следующую игру будет другое настроение», — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.