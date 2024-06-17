Бельгия сыграла на крупном турнире без Куртуа впервые с ЧМ-2002
Сборная Бельгии начала матч против Словакии на групповом этапе Евро-2024.
Сборная Бельгии начала матч против Словакии на групповом этапе Евро-2024.
Встреча проходит на арене «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне.
В составе бельгийской команды не оказалось голкипера вратаря Тибо Куртуа, который не был вызван на чемпионат Европы.
Как сообщает Opta, Бельгия сыграет без Куртуа в воротах на крупном турнире впервые с ЧМ-2002. Куртуа играл во всех предыдущих 25 играх.
На чемпионаты 2006 и 2010 годов Бельгия не выходила, на чемпионат Европы 2004, 2008 и 2012 годов она также не участвовала.