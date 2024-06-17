Бельгия сыграла на крупном турнире без Куртуа впервые с ЧМ-2002

Встреча проходит на арене «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт-на-Майне.

В составе бельгийской команды не оказалось голкипера вратаря Тибо Куртуа, который не был вызван на чемпионат Европы.

Как сообщает Opta, Бельгия сыграет без Куртуа в воротах на крупном турнире впервые с ЧМ-2002. Куртуа играл во всех предыдущих 25 играх.