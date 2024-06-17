Вратарь сборной Украины извинился после разгрома от Румынии

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», — сказал Лунин на послематчевой пресс-конференции.