Вратарь сборной Украины извинился после разгрома от Румынии
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал разгромное поражение от Румынии (0:3) в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает Sport.ua.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал разгромное поражение от Румынии (0:3) в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает Sport.ua.
«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено. Надо готовиться к следующему матчу», — сказал Лунин на послематчевой пресс-конференции.
На 29-й минуте Лунин допустил результативную ошибку, сделав неудачный вынос на полузащитника сборной Румынии Денниса Мана. Ошибка 25-летнего вратаря привела к голу капитана румынской сборной Николае Станчу.
В следующем матче группового этапа сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдет в Дюссельдорфе в пятницу, 21 июня. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.