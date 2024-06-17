Луческу объяснил разгромное поражение Украины: «Сборная Румынии была более мотивированной»

«Хочу сказать только одно. Победа важна, если за ней следует еще одна победа. Победа над Украиной не означает, что цель достигнута. Наоборот — эта отличная причина продолжить в том же духе в следующем матче. А соперником будет Бельгия, так что придется нелегко.



Атмосфера на арене была замечательной. Все фанаты были одеты в желтое, они поддерживали сборную очень здорово. Мы видели, что игрокам это помогло. Сборная Румынии была более мотивированной, нежели Украина. Но Румынии сильно помогла ошибка Лунина. Защита действовала отлично, но нам нужно пройти групповой этап. У каждого матча свой сценарий», — цитирует Луческу Sport.ro.