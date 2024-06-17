Австрийские фанаты сломали багет на глазах у французов: видео
Фанаты сборной Австрии пошутили над французскими болельщиками в преддверии матча национальных команд в первом туре группового турнира Евро-2024.
Фанаты сборной Австрии пошутили над французскими болельщиками в преддверии матча национальных команд в первом туре группового турнира Евро-2024.
Сначала австрийские болельщики дразнили французов картонкой, на которой было написано «Шницель лучше багета». Позднее австрийцы от слов перешли к действиям и разломали багет на глазах французских фанатов.
Это уже не первый случай на Евро-2024, когда фанаты дразнят друг друга, «покушаясь» на национальную кухню. Ранее албанские фанаты в шутку разломали спагетти на глазах итальянцев.
Сборные Австрии и Франции сыграют между собой в заключительном матче сегодняшнего игрового дня. Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени.