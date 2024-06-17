Австрийские фанаты сломали багет на глазах у французов: видео

Сначала австрийские болельщики дразнили французов картонкой, на которой было написано «Шницель лучше багета». Позднее австрийцы от слов перешли к действиям и разломали багет на глазах французских фанатов.

Это уже не первый случай на Евро-2024, когда фанаты дразнят друг друга, «покушаясь» на национальную кухню. Ранее албанские фанаты в шутку разломали спагетти на глазах итальянцев.