Тедеско прокомментировал поражение Бельгии в матче со Словакией на Евро-2024

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«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. Я мало что могу сказать команде, чтобы она прибавила. Мы создали много моментов, и если бы удалось забить, игра была бы легче», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.