Новые технологии лишили Бельгию важнейшего гола. Что за «пульс» показали по ТВ?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
16:00Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
19:00Бельгия0Словакия1
Группа D2-й тайм
тв
22:00Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Швейцария
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Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
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Албания
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4
Хорватия
10
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1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новые технологии лишили Бельгию важнейшего гола. Что за «пульс» показали по ТВ?

На игру, в частности, повлиял «умный» мяч. Но на турнире полно и других инноваций.

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21
фотография
21
фотография

Сборная Бельгии проиграла Словакии в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Это как минимум сенсация. А как максимум обратите внимание на детали: второй отменённый гол бельгийцев стал таковым благодаря «умному» мячу, внутри которого есть датчик, считывающий различные показатели 500 раз секунду.

«Пульс», который вы видите на заглавной фотографии, демонстрирует момент касания мяча рукой Луа Опенда.

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К чемпионату Европы приковано огромное внимание не только европейских фанатов — совокупная аудитория в 5,23 млрд телезрителей наблюдала за Евро-2020, и в этом году ожидается новый рекорд. Во многом такой интерес предопределён ростом зрительской аудитории на таких огромных рынках, как Индия, Китай и США. Сумасшедший спрос был зафиксирован и на билеты турнира — во время второго окна продаж УЕФА получил более 30 млн запросов на билеты из 206 стран. Власти Германии анонсировали, что игры турнира посетят 2,7 млн болельщиков, ещё 12 млн будут смотреть матчи на улицах и площадях по всей стране.

Новая аудитория предполагает ряд предложений, в том числе в плане технологий. Рассказываем, чем организаторы турнира и УЕФА намерены приятно (и не очень) удивить как игроков, так и болельщиков.

750 новых антенн 5G на стадионах, доход в € 1,4 млрд от медиаправ

Общие затраты на проведение Евро-2024, включая аренду стадионов, персонал, телепроизводство и транспорт, оцениваются в € 645,5 млн, что составляет 26,8% от ожидаемого дохода. Для обслуживания УЕФА как зрителей, посещающих турнир, так и зрителей по всему миру, требуется надежная технологическая инфраструктура. Возможности руководящего органа европейского футбола значительно возросли в последние годы — в частности, благодаря переходу от управляемого хостинга к облачным платформам.

Евро-2024 с одним хозяином представляет собой более традиционный крупный турнир в сфере информационных технологий. Хотя для обеспечения бесперебойного проведения соревнований было создано совместное предприятие с Немецким футбольным союзом (DFB), турнир в первую очередь организует УЕФА, который привлёк к этому мероприятию 13 глобальных спонсоров и пять местных партнёров. Одним из глобальных спонсоров является французская технологическая компания Atos. Партнёрство охватывает все соревнования мужских национальных команд УЕФА, и это будет первый случай её участия в турнире.

Шоу во время церемонии открытия чемпионата Европы-2024 | Источник: Reuters

Между тем Deutsche Telekom является местным партнёром, который сыграет важную роль в проведении турнира. За несколько недель до первой игры специалист по телекоммуникациям установил около 750 новых антенн 5G на 10 принимающих стадионах, чтобы обеспечить улучшенную связь для зрителей, представителей СМИ и оперативного персонала. Из них 300 были размещены на трибунах, а остальные 450 — в закрытых помещениях на территории стадиона.

Официальные вещатели и другие репортёры, работающие на стадионах, могут рассчитывать на выгоду от 65 км новых оптоволоконных линий. Целью этого является повышение пропускной способности и скорости видео- и аудиорепортажей. Deutsche Telekom установила более 2000 распределителей сигнала, чтобы обеспечить игрокам быстрый доступ к данным через WLAN и кабельное соединение. За пределами стадионов компания также развернула 38 временных зон покрытия в фан-зонах, на вокзалах и в помещениях команд, чтобы игроки и болельщики могли воспользоваться самой быстрой связью по мобильному телефону.

Евро-2024 имеет поистине глобальное значение. Турнир освещают телевизионные компании на шести континентах — продажа медиаправ принесёт УЕФА около € 1,4 млрд. В стране-хозяйке турнир транслируют четыре телекомпании. Deutsche Telekom владеет правами на все игры, сублицензии приобрели телеканалы ARD и ZDF, а также коммерческая телекомпания RTL. По другую сторону Атлантики права на турнир в США принадлежат Fox Sports, а ESPN будет транслировать турнир по всей Латинской Америке.

Микрочип в мяче, искусственный интеллект, запись данных 500 раз в секунду

Хотя турниры УЕФА стали ассоциироваться с инновациями в сфере телевещания, союз решил не транслировать Евро-2024 в формате 4K сверхвысокой чёткости (UHD) — все матчи будут показаны в формате 1080p (HD). Это может отражать нежелание фанатов платить больше за лучшее качество изображения, учитывая, что многие не видят разницы между HD-потоком и 4K-потоком (хотя картинка вдвое чётче).

Но гораздо интереснее инновации, которые будут задействоваться непосредственно на футбольных полях. И самым интересным является использование мяча adidas Fussballliebe. Это первый мяч, оснащённый технологией Connected Ball немецкого бренда спортивной экипировки с внутренним датчиком движения, записывающим данные 500 раз в секунду, чтобы определить, когда по мячу был нанесён удар. Connected Ball будет создавать 3D-модель мяча с помощью внедрённого искусственного интеллекта (ИИ), чтобы безошибочно определять, покинул ли он пределы поля.

МЯЧ ЕВРО-2024 | Источник: Reuters

Микрочип находится в самом центре мяча, он не влияет на силу удара или траекторию его полета. Заряжать устройства можно бесконтактно. Датчики с микрочипами работают в связке с компьютерной технологией, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить трёхмерные изображения тел игроков. В конечном счёте это позволит официальным лицам получить подробнейшие данные о мяче в режиме реального времени.

Благодаря сочетанию данных о положении игрока и искусственного интеллекта Fussballliebe дополнит существующую полуавтоматическую технологию УЕФА для определения офсайда, позволяя судьям принимать более точные и быстрые решения. Появится возможность отслеживать 29 различных точек на теле каждого футболиста и давать сигнал видеоарбитрам. В первую очередь работа чипа должна облегчить разбор моментов с попаданием мяча в руку, определяя точный момент соприкосновения. Во вторую — упростить определение попадания футболиста в офсайд.

НА ЕВРО СУДЬИ VAR ОБЪЯСНЯЮТ СВОИ РЕШЕНИЯ | Источник: Reuters

Полуавтоматическая технология офсайда, впервые использованная на ЧМ-2022 в Катаре, включает в себя серию камер на крыше стадиона, которые отслеживают всех 22 игроков на поле и могут определять их положение в любой момент времени. При использовании мяча Fussballiebe решение о положении вне игры становится более быстрым, точным и обеспечивает трёхмерную визуализацию для рассмотрения судьями. Технология подключённого мяча adidas уже использовалась во время ЧМ-2022 (на Евро-2024 количество камер выросло с 10 до 12), где, как известно, удалось убедительно доказать, что Криштиану Роналду не касался мяча во время первого гола Португалии в ворота Уругвая. Главная цель нововведений — максимально сократить время для изучения видеоповторов.

УЕФА не использовал «умный» мяч в Лиге чемпионов-2023/2024, а это означает, что полуавтоматическая система положения вне игры определялась исключительно искусственным интеллектом. Серия А — единственная из пяти ведущих национальных европейских футбольных лиг, которая использует полуавтоматическую технологию «вне игры», но также делает это с мячом без датчиков. Ла Лига и АПЛ проголосовали за использование подобной системы начиная с сезона-2024/2025, но, как и их итальянские коллеги, пока что не будут использовать микрочип в мяче.

Запрет на разговоры с арбитрами, запрет на алкоголь в чаше стадиона

Нововведения коснулись и взаимоотношений футболистов с арбитрами. УЕФА дал им инструкции максимально пресекать любые попытки воздействия со стороны игроков. Отныне вступать в полемику с судьей получает право только капитан. В случае если другие футболисты попытаются что-то спросить у арбитра, вступить с ним в конфликт или учинить провокацию, то нарвутся на риск получить предупреждение. Единственное исключение может составлять случай, если капитаном команды является вратарь, то тогда он должен сообщить судье перед матчем, кто из полевых игроков получит право пообщаться с рефери.

«Судейский девиз на Евро-2024 звучит так: “Минимальное вмешательство для получения максимальной выгоды”. Мы намерены защищать имидж игры и решительно бороться с давлением на судей. Это нужно делать сейчас, чтобы обеспечить наследие для будущих поколений», — объяснил управляющий директор УЕФА по судейству.

Технические новинки на Евро будут доступны и болельщикам, для которых компания Euroband разработала специальный браслет с чипом. С его помощью фанаты получат возможность отслеживать положение каждого носителя этого аксессуара, а также с помощью специального приложения приобретать официальную продукцию Евро-2024 и пользоваться им как банковской картой.

Что касается других разработок, УЕФА объединилась с креативной игровой студией игрушек со светодиодной подсветкой Toikido, чтобы включить функцию Евро-2024 в популярную игру Roblox Piñata Smashlings. Официальный талисман турнира Альберт и Футбольный остров Евро-2024 будут интегрированы в игру в рамках специальной активации с 15 мая по 14 июля. Пользователи получат захватывающий опыт игры на стадионе с играми на футбольную тематику, пиньятой (полая внутри игрушка довольно крупных размеров) и сокровищами.

ТАЛИСМАН ЕВРО-2024 | Источник: Reuters

Кроме того, пользователи смогут повышать уровень и зарабатывать внутриигровую валюту во время игры в Piñata Smashlings. Те, кто участвует в игре, смогут видеть внутриигровые цифровые экраны, показывающие результаты матчей Евро-2024 в реальном времени, а виртуальная фан-зона на острове позволит игрокам поддерживать свои команды и получать эксклюзивные цифровые внутриигровые награды.

Есть на турнире и минусы, связанные с ужесточением УЕФА контроля над употреблением алкоголя. За пределами стадиона будут продавать одному болельщику не более двух стаканов пива, а в чаше стадиона так и вовсе распитие алкогольных напитков запрещено.

Анатолий Романов

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СССР
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ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
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