Словакия впервые в своей истории обыграла сборную из топ-3 рейтинга ФИФА
Сборная Словакии выиграла у Бельгии со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Словакии выиграла у Бельгии со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Перед началом чемпионата Европы Словакия занимала в рейтинге ФИФА 48-е место, а Бельгия — 3-е.
Для Словакии это первая победа в истории над командой из топ-3 рейтинга ФИФА.
Словакия также выиграла как минимум один матч на четырех последних крупных турнирах, в которых она участвовала. На ЧМ-2010 словаки выиграли у Италии (3:2), на Евро-2016 — у России (2:1), а на ЧМ-2021 — у Польши (2:1).