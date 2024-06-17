Словакия впервые в своей истории обыграла сборную из топ-3 рейтинга ФИФА

Для Словакии это первая победа в истории над командой из топ-3 рейтинга ФИФА.

Словакия также выиграла как минимум один матч на четырех последних крупных турнирах, в которых она участвовала. На ЧМ-2010 словаки выиграли у Италии (3:2), на Евро-2016 — у России (2:1), а на ЧМ-2021 — у Польши (2:1).