Он уничтожал сборную России, а теперь стал посмешищем. Что стало с грозным Лукаку

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Евро-24 в Германии начинает разгоняться! Сегодня украинцы неожиданно сгорели румынам 3:0, а теперь совсем внезапно Тедеско со сборной Бельгии ничего не противопоставил словакам — поражение 0:1. Хотя главным героем этого матча однозначно стал форвард бельгийцев Ромелу Лукаку: еще по ходу игры он стал фигурой шуток и мемов. Причина комичная!

Все просто (и грустно): бельгийский форвард поставил уникальный рекорд. Он первый футболист в истории чемпионатов Европы, у которого отменили сразу два гола по ходу одного матча Евро.

В нападении сборной Бельгии и без того все совсем уныло еще со времен катарского ЧМ: много очевидно упущенных голов, и, соответственно, побед. Два года назад сборная бесславно вылетела еще на групповом этапе, забив всего один мяч — канадцам (та игра — еще и единственная победа). Теперь грусть перевалила и на ЧЕ — не помог даже бывший рулевой «Спартака» Тедеско.

На прошлом ЧМ Лукаку сыграл не так много из-за травмы, но даже так сумел вляпаться в скандал: заплакал, начал психовать и разнес скамейку запасных. Как бы снова все не превратилось в перфоманс двухлетней давности.