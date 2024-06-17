Капитан сборной Чехии Соучек поделился мнением о Португалии на Евро-2024

«Португалия является фаворитом не только в группе, но и во всём турнире. Они показали своё качество за последние годы. Роналду был мегазвездой Португалии последние 20 лет. Никто не забивал голы так, как он. Но это не только Криштиану и Бруну Фернандеш, но также и Рафаэл Леау, Бернарду Силва. В Португалии очень хорошие игроки как в нападении, так и в защите. Мы узнаем это на себе, когда выйдем на поле», — приводит слова Соучека O Jogo.