Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
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15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
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15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
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Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
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Группа DЗавершен
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30.061B3A/D/E/F
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1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
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6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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Испания
13
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13
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Хорватия
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1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог отличиться в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0).

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Таким образом, у Мбаппе ни одного гола в пяти матчах на чемпионатах Европы, в которых он принимал участие.

За проведённые матчи на Евро-2020 и Евро-2024 Мбаппе отметился только тремя голевыми передачами (одна из них — голевая передача на автогол в матче с Австрией, которую засчитал УЕФА).

На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов.

На 38-й минуте защитник Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота, забив единственный гол в матче.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место квартета из-за большего количества забитых мячей.

Австрия
0:1
Первый тайм: 0:1
Франция
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Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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