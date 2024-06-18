Канте признан лучшим игроком матча Австрия — Франция
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Австрии (1:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Австрии (1:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
33-летний француз провел на поле все 90 минут, сделал 46 точных передач из 53, совершил два отбора и создал два голевых момента.
Примечательно, что в этом месяце Канте вернулся в сборную после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз он выступал за национальную команду в марте 2022 года.
Сборная Франции вышла на второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. Лидирует в группе сборная Нидерландов, которая после победы над Польшей (2:1) обходит французов по дополнительным показателям.
В следующем матче Франция в Лейпциге сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет в пятницу, 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.