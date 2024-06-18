Канте признан лучшим игроком матча Австрия — Франция

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33-летний француз провел на поле все 90 минут, сделал 46 точных передач из 53, совершил два отбора и создал два голевых момента.

Примечательно, что в этом месяце Канте вернулся в сборную после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз он выступал за национальную команду в марте 2022 года.

Сборная Франции вышла на второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. Лидирует в группе сборная Нидерландов, которая после победы над Польшей (2:1) обходит французов по дополнительным показателям.