Рангник о поражении от Франции: Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был соперником Австрии. Просто посмотрите на их футболистов

«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже создавала моменты. Патрик Пентц, наш вратарь, проделал отличную работу. У меня нет претензий к моим игрокам. Они не всегда принимали правильные решения, но давайте не будем забывать, кто был их соперником.



Мы проиграли матч. Давайте будем честны, у Франции было больше моментов, и она заслуженно победила. Но мы оставались в игре до последней минуты. Мы выложились на поле полностью. Теперь мы должны смотреть вперед и постараться победить Польшу в пятницу.



После финального свистка Дайо Упамекано сказал, что рад, что матч закончился. Вы просто должны посмотреть на всех игроков, которые у них есть, в том числе и на скамейке запасных. Мы должны быть скромными.



Никто не упрекает Макси Вебера [за автогол], но важно то, что он не упрекает себя. Никто из игроков или персонала не винит его. Когда я впервые увидел гол, я подумал, что это игрок сборной Франции нанес удар в касание», — сказал Рангник.