Титов о России на Евро: Могли бы претендовать минимум на выход из группы, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным

«Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы.



Но здесь все решает первый матч. Если ты его не проигрываешь, а лучше даже выигрываешь, то шансы сразу возрастают. А если проиграл — дальше без права на ошибку, дальше уже нервы.



И как в такой ситуации российские сборники себя повели, кто бы взял на себя эти лидерские качества — тут вопросов очень много. Потому что мы уже два года не играем в официальных матчах, а без них, когда есть накал, болельщики, полные трибуны, непросто.



Товарищеские матчи и официальные — это небо и земля. Я это хорошо знаю по себе. Против той же Беларуси мы играли в Туле товарищеский матч в конце девяностых.



А потом играли на “Стад-де-Франс” против Франции, где пришло 80 тысяч болельщиков. Совсем другое все», — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов.