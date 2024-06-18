Канте прокомментировал своё возвращение в состав сборной Франции

«Были некоторые опасения, но было приятно начать таким образом и вернуть те чувства, что я испытывал раньше при игре за сборную. Всё прошло отлично. Мы люди — мы вместе боремся за результат и будем продолжать это делать. Мы волновались, когда увидели, что Килиан покинул поле с травмой носа. Мы не знаем, как обстоят дела, но хотим, чтобы он поскорее вернулся», — приводит слова Канте УЕФА.