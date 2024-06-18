Забитцер: игра с Францией могла завершиться любым исходом

«Это была открытая игра, которая могла завершиться любым исходом. Франция была немного эффективнее, немного удачливее, и мы должны принять это сегодня. Мы отдали все силы и хотели победить, но, к сожалению, против такой команды всё равно оказываешься в проигрыше. Мы должны продолжать в том же духе, ведь впереди игра с Польшей», — приводит слова Забитцера сайт УЕФА.