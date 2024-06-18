Лукич — после поражения от Англии: Сербия должна гордиться нашей командой

«Это была тяжёлая игра. Англия доминировала в первые 15 минут и забила первый и единственный гол. После этого, особенно во втором тайме, мы контролировали игру. Мы хорошо держались как команда и показали, что можем с ними справиться. Это та модель, по которой мы должны играть, и, если мы будем так играть в следующих двух матчах, Сербия должна гордиться нами и надеяться на выход из группы», — приводит слова Лукича УЕФА.