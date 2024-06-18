Бывший форвард киевского «Динамо» Леоненко раскритиковал Мудрика после матча с Румынией
Сборная Украины разгромно уступила Румынии на старте Евро-2024 (0:3).
Сборная Украины разгромно уступила Румынии на старте Евро-2024 (0:3).
Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал игру вингера украинцев Михаила Мудрика.
«Как мне Мудрик? Бегал. Причём поперёк. Я не знаю, кто его учит так играть — многочисленные тренеры “Челси” или Ребров, но никто так не играет уже давно! Это ведь даже в ДЮСШ объясняют детям! Но Мудрику, должно быть, персонально нужно объяснять.
Где-то минут 30 минимум внушать ему, как играть, потому что сам он не понимает. Ну, мало ли ему размеров стандартного поля! Он постоянно что-то мудрит», — приводит слова Леоненко «Спорт-экспресс в Украине».
В следующем матче сборная Украины сыграет со Словакией. В 3-м туре соперниками команды Реброва будет Бельгия.