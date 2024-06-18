«Ромелу Деревяшкин». Аршавин — об игре форварда сборной Бельгии на Евро-2024
Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал оценку игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате Европы.
Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал оценку игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате Европы.
Лукаку стал первым футболистом в истории турнира с двумя отменёнными голами из‑за системы видеопомощи рефери (VAR) в одном матче.
«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев. Два гола забили, во втором случае было незаметное касание рукой, которое может увидеть только VAR. Смотрю, как работает VAR, и вижу, что это хорошо для менее авторитетных команд. Раньше судьи всегда были на стороне сильных, а сейчас вот это мимолётное касание просто меняет всё. VAR замечательно работает на этом турнире», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, Бельгия уступила Словакии со счётом 0:1.